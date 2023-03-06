Транспортная полиция Карелии пытается выяснить, кого насмерть сбил поезд 3 года назад

Уголовный розыск транспортной полиции просит опознать сбитого насмерть мужчину по изображению нейросети.

Уголовный розыск транспортной полиции Карелии продолжает выяснять, кого насмерть сбил поезд в Прионежском районе.



Как сообщается в паблике ПСО «Доброспас», 23 марта 2020 года на перегоне ст. Деревянка–ст. Пяжиева Сельга поезд насмерть сбил неизвестного мужчину.



Правоохранительным органам нужна помощь жителей республики, чтобы опознать погибшего по изображению нейросети.



На вид мужчине 40–50 лет, рост примерно 160–170 сантиметров.





Был одет в пуховик черного цвета, синюю кофту с капюшоном, на которой имеется надпись «Okla Homa», джинсы синего цвета, черные рабочие ботинки.



«Особые приметы: верхний левый резец отклонен назад, что могло быть заметно при улыбке или во время разговора», — говорится в сообщении паблика поисковиков.



Всех, кто сможет узнать этого мужчину, полиция просит поделиться информацией. Номер телефона: +7 953-528-14-14.



Напомним, в начале марта наше издание сообщало о первом случае опознания человека по изображению нейросети.