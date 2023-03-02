Впервые в Карелии останки человека опознали по изображению нейросети

Опознание останков людей по изображениям, созданным нейросетью, в Карелии впервые привело к успеху.

Об этом сообщил руководитель общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Доброспас» Алексей Глушков на странице отряда Вконтакте.

В последнее время в группе поиска появились посты с опознанием людей по фотографиям, созданными нейросетями. В этом участвует специалист экспертно-криминалистического Центра МВД Карелии Иван Чевакин, который уже более 15 лет занимается криминалистической идентификацией. Он создает «портреты» людей по найденным останкам, «обрисовывает» череп, придавая ему черты человека. Этот фоторобот Глушков отправляет на обработку нейросетью. По его словам, это первая в истории карельского МВД попытка воспользоваться возможностями такой технологии.

«Начиная эту работы, мы не знали, насколько её итог будет соответствовать действительности, насколько он будет полезен. С началом этого поискового направления мы с нетерпением ждали откликов, чтобы проверить реальность воссозданных фотографий и целесообразность дальнейшей работы в этом направлении. И тут произошел небольшой информационный сбой. Первого выложенного для поиска человека, чью фотографию воссоздала нейросеть, как оказалось, уже опознали и подтвердили его данные пару лет назад. Зато появилась возможность сравнить фото восстановленное нейросетью с фотографией реального человека, который был знаком МВД ранее…», — написал Глушков.

По его словам, ему написала женщина, которая работала вместе с этим мужчиной. Она его узнала сначала по изображению нейросети, а потом по реальной фотографии из архивов МВД.

«Случилось первое в истории Карелии опознание останков человека по фотографии, восстановленной нейросетью! Это большой шаг и значительная победа в таком сложном направлении, как криминалистическая идентификация. Современные технологии и нейросети становятся важными помощниками в работе МВД и поисковиков», — написал руководитель «Доброспаса».

Он наглядно показал процесс превращения черепа в фоторобот, потом воссозданный нейросетью и состаренный портрет, а так же реальную фотографию опознанного человека.