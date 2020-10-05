Транспортная прокуратура Карелии проверит станцию, где сгорели пассажирские вагоны

Проверка коснется соблюдения требований пожарной безопасности на производственной базе Путевой машинной станции в Лоухи, где произошел крупный пожар, сообщили в Карельской транспортной прокуратуре.

Напомним, 4 октября в 22.20 произошел пожар на территории путевой машинной станции в поселке Лоухи. Чтобы потушить возгорание приехал 21 спасатель из поселков Лоухи, Чупа и Амбарный.

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту. По предварительным данным, произошло возгорание двух бывших пассажирских вагонов, списанных с баланса предприятия, и старых железнодорожных шпал, складированных для их дальнейшей утилизации. Возгорание локализовано в 23:50 этого же дня. Пострадавших нет. Ущерб ПМС-283 отсутствует, так как имущество, используемое в производственной деятельности, не пострадало.