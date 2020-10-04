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Масштабное возгорание железнодорожных вагонов произошло в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:15, 05 Октября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"
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На станции Лоухи 21 спасатель четыре часа тушил загоревшиеся неэксплуатируемые вагоны.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей по Лоухскому району, 4 октября в 22.20 произошел пожар на территории путевой машинной станции в поселке Лоухи.

Чтобы потушить возгорание приехал 21 спасатель из поселков Лоухи, Чупа и Амбарный.

Горело три неэксплуатируемых железнодорожных вагона и деревянные шпалы.

Площадь пожара составила 450 кв. метров. Для его тушения понадобилось шесть пожарных стволов, установлены две мотопомпы на ближайший источник водоснабжения.
Спасатели сами подвозили воду пожарными автоцистернами от ближайшего пожарного пирса.

Сложность тушения была в том, что отсутствовал подъезд пожарных машин к месту возгорания, а также была большая скорость распространения огня по деревянным шпалам, пропитанным горючим веществом.

Пожар ликвидирован в 02.30.

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