Транспортная прокуратура проводит проверку из-за посадки на мель сухогруза в порту в Карелии (ВИДЕО)

Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза «Павел Лебедев» с щебнем в акватории Онежского озера в порту «Ропручей», сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 12 сентября около 11 часов в акватории Онежского озера в порту «Ропручей» в Рыбреке. Сухогруз «Павел Лебедев» с щебнем на борту сел на мель. По предварительным данным, на борту находятся 9 членов экипажа.

«Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется. В настоящее время осуществляется разгрузка судна, после этого будет произведена его буксировка в порт. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с разливом нефтепродуктов у озера Суоярви.