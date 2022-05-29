Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Карелии

Жесткая авария с участием легкового автомобиля и локомотива произошла на железнодорожном переезде в Олонецком районе.

Напомним, 28 мая в 16:10 на железнодорожном переезде в районе Туксы водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. В легковушку врезался мотовоз МПТ-4.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточности расстояния избежать столкновения не удалось. Пострадали водитель отечественного авто и его пассажир.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении Северо-западной транспортной прокуратуры.