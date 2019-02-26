07:20, 26 Февраля 2019
Транспортная прокуратура в Карелии выявила нарушения на железнодорожном пункте пропуска около Финляндии
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Карельская транспортная прокуратура проверила функционирование железнодорожного пункта пропуска через госграницу на станции Вяртсиля Октябрьской железной дороги.
Как установило надзорное ведомство, здание вокзала в Вяртсиля не оборудовано аварийной системой пожарной сигнализации и пожаротушения. Территория станции не очищена от снега, не обработана противообледенительными средствами, на крыше - многочисленные наледи (сосульки) и скаты снега. Мусор своевременно не вывозится.
Карельской транспортной прокуратурой начальнику Петрозаводской дистанции гражданских сооружений Октябрьской дирекции эксплуатации зданий и сооружений внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются
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