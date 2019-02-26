Транспортная прокуратура в Карелии выявила нарушения на железнодорожном пункте пропуска около Финляндии

Карельская транспортная прокуратура проверила функционирование железнодорожного пункта пропуска через госграницу на станции Вяртсиля Октябрьской железной дороги.

Как установило надзорное ведомство, здание вокзала в Вяртсиля не оборудовано аварийной системой пожарной сигнализации и пожаротушения. Территория станции не очищена от снега, не обработана противообледенительными средствами, на крыше - многочисленные наледи (сосульки) и скаты снега. Мусор своевременно не вывозится.

Карельской транспортной прокуратурой начальнику Петрозаводской дистанции гражданских сооружений Октябрьской дирекции эксплуатации зданий и сооружений внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются