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Цены на билеты и подготовка водителей: Парфенчиков анонсировал транспортную реформу в Петрозаводске

Новости. Общество
07:05, 06 Октября 2021
фото: Страница Артура Парфенчикова ВК

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Артур Парфенчиков анонсировал ограничение стоимости проезда и соблюдение графика движения городского транспорта благодаря соглашения с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Глава Карелии вчера, 6 октября, подписал соглашение о сотрудничестве с заместителем председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Олегом Говоруном. Государственная корпорация развития совместно с властями Карелии будет модернизировать транспортную систему Петрозаводска. Артур Парфенчиков рассчитывает на опыт госкорпорации, уже развивавшую транспортную систему в других регионах, а также на финансовые инструменты «ВЭБ.РФ» — об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

По словам главы региона, модернизация транспортной системы карельской столицы пройдет в несколько этапов: будет разработана новая, максимально удобная для горожан маршрутная сеть; затем состоится перевод транспортных компаний на регулируемый тариф; наконец, заключение контрактов на перевозки, чтобы выручка от реализации билетов перечислялась в бюджет, а не перевозчикам.

«Это позволит ограничить рост стоимости проезда, … обновить автопарк и повысить качество услуг: контролировать соблюдение графика движения, техническое состояние и внешний вид транспорта, уровень профессиональной подготовки водителей», — заключил Артур Парфенчиков.

Представители «ВЭБ. РФ» уже провели несколько предварительных встреч и посетили МУП «Городской транспорт».

 

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Комментарии

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баян
2021-10-06 09:01:41
Это вообще то пахнет переделом бизнеса а по народному ОТЖАТь
Os
2021-10-06 09:14:06
баян, автобусные перевозки и так умирают. Закрывабтся маршруты, уходят волители. Через год автобус в городе и так перестанет сушествовать - перевозчики бессильны его сохранить.
Самуил
2021-10-06 08:08:35
Отличается умом и сообразительностью?
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