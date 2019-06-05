Транспортные полицейские спасли жизнь работнику музея Кижи

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В Карелии транспортные полицейские оказали помощь работнику музея Кижи, своевременно доставив его в больницу, сообщил в пресс-службе петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте.
Сотрудникам транспортной полиции, которые возвращались со службы на патрульном катере с акватории Онежского озера Медвежьегорского района, поступило сообщение о том, что на острове Кижи работнику этнографического музея необходима помощь.
Выяснилось, что 42-летнему жителю Карелии требуется срочная госпитализация на материк из-за подозрения на инфаркт.
Кратчайший путь до ближайшей больницы с острова Кижи в столицу Карелии только по воде.
Младшие лейтенанты полиции Иван Редозубов и Руслан Гуринович на служебном катере "Алексей Кордов" прибыли на остров и взяли на борт фельдшера и больного. Со слов врача, его пациент находится в критическом состоянии, не может говорить и самостоятельно передвигаться.
На патрульном катере стражи порядка доставили их в город Петрозаводск, где мужчина был передан бригаде скорой помощи для последующей госпитализации в больницу.
Благодаря оперативным действиям сотрудников Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте человеку своевременно была оказана медицинская помощь и спасена жизнь.
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