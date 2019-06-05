Транспортные полицейские спасли жизнь работнику музея Кижи

В Карелии транспортные полицейские оказали помощь работнику музея Кижи, своевременно доставив его в больницу, сообщил в пресс-службе петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте.

Сотрудникам транспортной полиции, которые возвращались со службы на патрульном катере с акватории Онежского озера Медвежьегорского района, поступило сообщение о том, что на острове Кижи работнику этнографического музея необходима помощь.

Выяснилось, что 42-летнему жителю Карелии требуется срочная госпитализация на материк из-за подозрения на инфаркт.

Кратчайший путь до ближайшей больницы с острова Кижи в столицу Карелии только по воде.

Младшие лейтенанты полиции Иван Редозубов и Руслан Гуринович на служебном катере "Алексей Кордов" прибыли на остров и взяли на борт фельдшера и больного. Со слов врача, его пациент находится в критическом состоянии, не может говорить и самостоятельно передвигаться.

На патрульном катере стражи порядка доставили их в город Петрозаводск, где мужчина был передан бригаде скорой помощи для последующей госпитализации в больницу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте человеку своевременно была оказана медицинская помощь и спасена жизнь.