Транспортный прокурор заставил администрацию района в Карелии почистить водоотводную канаву

По требованию Карельского транспортного прокурора в Кемском районе ликвидирована угроза подтопления железнодорожных путей.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что администрация Кемского района не содержит в надлежащем техническом состоянии водоотводную канаву. Яма была засорена мусором и кустарником, что создало угрозу подтопления железнодорожных путей и жилых домов, сообщили в транспортной прокуратуре республики.
В этой связи транспортный прокурор внес представление главе администрации.
По результатам его рассмотрения нарушения устранены, канава очищена.
Ранее транспортный прокурор выявил нарушения прав инвалидов на таможне в Карелии.
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