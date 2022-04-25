Транспортный прокурор заставил администрацию района в Карелии почистить водоотводную канаву

По требованию Карельского транспортного прокурора в Кемском районе ликвидирована угроза подтопления железнодорожных путей.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что администрация Кемского района не содержит в надлежащем техническом состоянии водоотводную канаву. Яма была засорена мусором и кустарником, что создало угрозу подтопления железнодорожных путей и жилых домов, сообщили в транспортной прокуратуре республики.

В этой связи транспортный прокурор внес представление главе администрации.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, канава очищена.

Ранее транспортный прокурор выявил нарушения прав инвалидов на таможне в Карелии.