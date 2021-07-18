Реклама
Прислать новость
Запах дыма от лесных пожаров снова заполнил улицы столицы Карелии 3
18.07.2021 23:09
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга 36
Сегодня 00:17
Деревенское кладбище после лесного пожара в Карелии превратилось в пепелище (ФОТОФАКТ) 4
Сегодня 06:40
Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии 5
18.07.2021 19:01

Трасса «Кола» будет перекрыта из-за разведенного моста

Новости. Общество
15:19, 19 Июля 2021
фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разведением моста через Свирь.

На автодороге «Кола» 20 июля в течение двух часов, с 11:10 до 13:10, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты „Мария Кеч“ с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:38
Обществоведение
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»
Республиканские власти ждут помощи из соседних регионов и формируют отряды добровольцев.
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»