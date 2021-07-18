Трасса «Кола» будет перекрыта из-за разведенного моста

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разведением моста через Свирь.

На автодороге «Кола» 20 июля в течение двух часов, с 11:10 до 13:10, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты „Мария Кеч“ с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.