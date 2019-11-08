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Новости. Общество
11:00, 08 Ноября 2019

Трассу "Фонтаны" подсветили в Петрозаводске

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К началу зимнего сезона на лыжной трассе "Фонтаны" установили наружное освещение от стоянки до развилки.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы.

Трассу "Фонтаны" подсветили от стоянки до развилки. До конца ноября светильники планируют установить и на парковке.

Работать освещение для любителей лыжного спорта и скандинавской ходьбы будет до 21.00-21.30. Если у активных горожан возникнет желание посещать трассу в утренние часы, когда в межсезонье и зимой темно, свет будут включать и в это время.

Теперь столбы освещения не только дарят свет, но и служат ориентиром для любителей скандинавской ходьбы и ценителей прогулок по лесу. Рядом с опорами будет благоустроена специальная дорожка, чтобы пешеходы и лыжники не мешали друг другу на трассе.

Что рассказал инвестор о далбнейшем благоустройстве трассы, а также о том: появятся ли там биотуалеты, кафе и другие блага цивилизации, читайте здесь.

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Комментарии

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новый
2019-11-08 11:40:04
Кир, не надо торопиться, иначе тебя Поташов в очередной статье пропесочит. Небось и сейчас бродит по городу в поисках ашибок
кир
2019-11-08 11:45:42
новый, :)
новый
2019-11-08 11:13:29
Попы еще не знают. Придут с кадилом и святой водой.
кир
2019-11-08 11:09:12
Не исправил, спешил за "фонарями", конечно. Ведь красным светила строчка, но руки быстрее работают.(
кир
2019-11-08 11:05:03
Пацаны ещё не знают. А потом выйдут на "охоту" за фонорями.
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