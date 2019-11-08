Трассу "Фонтаны" подсветили в Петрозаводске

К началу зимнего сезона на лыжной трассе "Фонтаны" установили наружное освещение от стоянки до развилки.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы.

Трассу "Фонтаны" подсветили от стоянки до развилки. До конца ноября светильники планируют установить и на парковке.

Работать освещение для любителей лыжного спорта и скандинавской ходьбы будет до 21.00-21.30. Если у активных горожан возникнет желание посещать трассу в утренние часы, когда в межсезонье и зимой темно, свет будут включать и в это время.

Теперь столбы освещения не только дарят свет, но и служат ориентиром для любителей скандинавской ходьбы и ценителей прогулок по лесу. Рядом с опорами будет благоустроена специальная дорожка, чтобы пешеходы и лыжники не мешали друг другу на трассе.

Что рассказал инвестор о далбнейшем благоустройстве трассы, а также о том: появятся ли там биотуалеты, кафе и другие блага цивилизации, читайте здесь.