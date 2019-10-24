Трассу "Кола" на время перекроют

В пятницу, 25 октября, трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 8.50 до 10.50 сотрудники ОАО "РЖД" разводут мост через реку Свирь на 236 км автодороги Р-21 "Кола" у Лодейного Поля в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.