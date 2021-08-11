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Трассу «Кола» вновь перекроют на два часа

Новости. Общество
18:40, 12 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Движение на федеральной трассе ограничат в пятницу в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В пятницу, 13 августа, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке негабаритного судна с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Упрдор «Северо-Запад» просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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