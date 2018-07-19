Трассу "Сортавала" временно закроют из-за взрывных работ

В Лахденпохском районе 23 июля пройдут буровзрывные работы на автодороге "Сортавала", сообщает управление трассой "Кола".

При строительстве дороги А-121 "Сортавала" на 23 июля с 14.00 до 16.00 запланированы буровзрывные работы на участке 213км - 215 км в Лахденпохском районе.

Из-за этого трасса будет временно перекрыта для всех видов транспортных средств.

"Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД, требования регулировщиков и временных дорожных знаков в местах производства работ. Приносим свои извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении.