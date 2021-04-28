Трассу в районе Карелии перекроют из-за взрывных работ

Власти Питкярантского района предупредили водителей о временном перекрытии местного участка трассы, которое состоится днем 30 апреля.

Об этом власти Питкярантского района сообщили со ссылкой на АО «ВАД» в своем паблике в соцсети.

«АО „ВАД“ информирует о том, что на объекте „Ремонт участка автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта, км 73+050 — 155+720 (выборочно участками) и автомобильной дороги Салми-ст. Салми“ будут проводиться буровзрывные работы с перекрытием движения. Местоположение и сроки производства работ: 30.04; 10:30 — 12:30; км 130-км 133 а/д Олонец-Питкяранта-Леппясилта», — говорится в сообщении.