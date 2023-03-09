Траурный зал Кондопожской больницы Карелии облачили в керамогранит

Прощание с усопшими в Кондопожской ЦРБ будет проходить в отремонтированном траурном зале, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра Охлопкова, человек должен приходить в этот мир достойно и уходить из него тоже достойно, поэтому Минздрав Карелии не забывает уделять внимание и такой деликатной теме, как прощание с усопшим.

Несмотря на сложный бюджет ведомство нашло средства на ремонт траурного зала в Кондопожской ЦРБ: предыдущее помещение вызывало много справедливых нареканий.

«Это только первый этап модернизации патанатомического отделения больницы. Помещение полностью преобразилось: оно облицовано керамогранитной плиткой, заменены металлические ворота, входные двери, установлен навесной потолок, а также заменены обычные светильники на светодиодные, сделана лицевая перегородка. Ремонт произведён за счёт средств республиканского бюджета», — рассказал Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Режим работы траурного зала с 8.00 до 14.30 ежедневно.

«В 2023 и 2024 году отремонтируем здание патанатомического отделения, которое никогда не ремонтировалось», — пообещал глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков напомнил, что состояние патанатомических отделений было катастрофическим. Ремонтов и строительства не было с 70-х годов прошлого века. Видя это, мы с 2020 года проводим такие ремонты.

«Капитально отремонтированы помещения моргов, с отдельными зонами ковидных и нековидных аутопсий, в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, в Питкяранте и Беломорске. Произведены замены и ремонты систем отопления, внутренних сетей водопровода и канализации, вентиляции, проведены электромонтажные работы, — отметил руководитель министерства здравоохранения. — Впервые в Карелии в 2020 году для Сегежской ЦРБ приобретён двухсекционный модульный морг, который соответствует всем современным требованиям, с необходимым оборудованием — общей стоимостью 25 млн рублей. В Петрозаводске ведётся строительство нового здания Бюро СМЭ».