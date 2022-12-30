Травматолог дал несколько советов, как избежать падения зимой

Также специалист объяснил, что делать, если вы уже падаете.

В зимнее время у травматологов и в травмпунктах прибавилось работы. Переломы, растяжения, ушибы — неполный «зимний» ассортимент жалоб, с которыми обращаются пострадавшие от льда и снега.

«Это только кажется, что самая сложная для нас пора — зима, работы достаточно круглый год, просто меняется характер травм, с которыми к нам обращаются», — рассказал порталу «Доктор Питер» заведующий травматологическим отделением поликлиники № 6 Невского района врач травматолог-ортопед Андрей Николаев.

Зимой жалуются в основном на последствия падений. Удержаться на ногах на льду или замерзшем снегу — довольно сложная задача.

«Лучше не падать совсем, поэтому надо стараться ходить правильно: выбирайте расчищенный путь, так как под снегом может оказаться лед, — предупреждает Андрей Николаев. — Старайтесь ходить неразмашистым шагом, немножко подавать корпус вперед, стараться не отклоняться, чтобы не упасть на спину».

Главное зимнее правило — оставлять руки свободными от всевозможных сумок и пакетов и не держать их в карманах.

«Это поможет вам лучше держать равновесие и устойчивость», — порекомендовал травматолог.

Если же фаза падения уже началась, важно сгруппироваться:

не расставлять руки в стороны;

не падать на прямые руки;

подбородок прижать к груди, чтобы защитить голову при падении;

стараться упасть набок, так мы защитим спину и голову.

«Если рука будет отставлена в сторону, есть риск травмировать запястье, ключицу или предплечье, но это позволит избежать более тяжелой травмы», — говорит врач.

Чаще всего люди падают в тех местах, где встречаются холодный и теплый воздух, так как там образуется наледь, — это подъезды, входы в магазин, метро, лестницы.

«На ровной прямой поверхности редко происходят падения, чаще они случаются при выходе из транспорта, особенно в час пик — из-за большого количества людей и спешки», — говорит Андрей Николаев.

Во время падения возможны компрессионные переломы позвоночника. Случаются они в 15 процентах случаев падений на спину. Поэтому так важно правильно сгруппироваться.

«Старайтесь падать не на прямую спину, а немного согнувшись „колесом“, — советует врач ортопед-травматолог. — В этом случае руки требуется развести в стороны, чтобы смягчить падение, голову постарайтесь поджать, чтобы не удариться затылком».

Даже если перелома нет, или вам кажется, что его нет, — это еще не повод отказываться от визита к врачу.

«Отличить травму одну от другой можно, только если перелом тяжелый, со смещением, обычный же перелом похож на растяжение связок, неподготовленный человек не сможет дифференцировать их, — говорит Андрей Николаев. — Потребуется рентгенограмма. Если же вы не обратились за помощью, лечились сами, то могут быть последствия: при переломе без смещения возможны боли, ограничение подвижности, отеки, опухоли; при травме со смещением в некоторых случаях потребуется хирургическое лечение».

Как еще обезопасить себя от травм? Выбирайте обувь с противоскользящей подошвой. Безопаснее зимой ходить с тростью, но можно заменить ее палками для скандинавской ходьбы. Главное — не уповать только на них, так как это мнимое ощущение безопасности. И откидывать в сторону, чтобы не травмировать лицо и глаза в случае падения.