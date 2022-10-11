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Травматологический пункт Петрозаводска готовится к новому сезону падений

Новости. Общество
16:26, 23 Октября 2022
фото: © БСМП

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Обращаться в травмпункт за срочной или экстренной помощью в случае травмы пациенты могут круглосуточно.

Ежегодно в Травматологическом пункте БСМП Петрозаводска регистрируется от 15 до 17 тысяч обращений от тех, кто впервые пришел за помощью к травматологу, и более 30 тысяч повторных обращений, когда пациент уже проходит здесь курс лечения. Специалисты с таким потоком больных справляются. После 2019 года, когда в здании травмпункта начался капремонт, мощностей у учреждения стало гораздо больше. Здесь были отремонтированы операционная, врачебные кабинеты, гипсовая, рентгенкабинет, регистратура, гардероб, коридор, входная зона. Во входной зоне установили пандус для маломобильных пациентов. Навигация, оформленная в соответствии с бренбуком Минздрава Карелии, стала красивой и понятной для пациентов. На ремонт травматологического пункта тогда было выделено 7 млн рублей.

«После капитального ремонта первого этажа, где располагается рентгеновский кабинет, была произведена замена рентгенаппарата на цифровой. Это облегчило работу травматологам. Цифровой рентгеновский аппарат позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере и, соответственно, принять большее число пациентов. Кроме того, это позволяет осуществлять консультации у специалистов врачей-рентгенологов. Удобнее и комфортнее стало работать персоналу и получать помощь пациентам в новой гипсовой, просторных кабинетах приема врача. Есть все необходимое и в операционной. Там осуществляются малые операции, в том числе и плановые», — отметил заместитель главного врача по лечебной работе и медицинской экспертизе БСМП Петрозаводска Артем Грибков.

Сегодня в травмпункт обращаются пациенты не только для оказания неотложной помощи.

Каких еще пациентов принимают в травмпункте, читайте здесь.

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