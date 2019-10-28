Троих детей изъяли из неблагополучных семей в Карелии

С 14 по 18 октября в республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Группа", сообщили в МВД Карелии.

Из семей по социальным показаниям изъяты трое детей. Установлено местонахождение 16 подростков, находившихся в розыске, выявлено 26 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, и 5 – совершивших преступления. Т



Полиция проверила две сотни предприятий торговли и выявила 20 фактов нарушения антиалкогольного законодательства – детям продавали алкоголь.

Выявлено 5 групп, в которых подростки объединились с целью нарушения закона: по одной в Питкярантском и Кемском районах, остальные – в Петрозаводске. Они поставлены на профилактический учет.



На учет взяты 19 подростков – большинство из них жители карельской столицы, а также Сегежского, Пудожского и Кемского районов.