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Трех пьяных автоледи за выходные отстранили от вождения в Карелии

Новости. Общество
13:57, 13 Июля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Всего за прошедшую неделю автоинспекторы поймали 58 пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около полуночи 12 июля автоинспекторы Питкяранты отстранили от управления автомобилем Renault Logan 46-летнюю женщину, которая находилась в состоянии опьянения. Показатели прибора алкотестера превысили 1,9 мг/л.

Еще двух пьяных автоледи в минувшие выходные поймали в Сегежском и Лоухском районах.

Кроме того, 12 июля сотрудники ДПС в Кемском районе остановили 58-летнего водителя Kia Sportage и 48-летнего водителя УАЗа. Оба были подшофе.

Всего за прошедшую неделю автоинспекторы поймали 58 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения. 8 из них отказались от прохождения освидетельствования. 18 водителей сели за руль пьяными, не имея водительского удостоверения. А 5 водителей сели за руль пьяными повторно.

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