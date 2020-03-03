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Трех пьяных пассажиров сняли с поездов в Карелии

Новости. Общество
12:59, 04 Марта 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Нарушителям грозит до 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

К транспортным полицейским на станции Кемь, обратился начальник поезда сообщением "Мурманск-Вологда" с заявлением о том, что в одном из вагонов пассажиры нарушают общественный порядок.

Выяснилось, что 32-летний житель Архангельской области и 33-летний житель республики Коми находились в состоянии алкогольного опьянения и игнорировали требования поездной бригады.

А в поезде сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" на станции в Сегеже выявлен пьяный 40-летний житель Свердловской области, на которого также жаловались попутчики.

Все правонарушителя сняты с поездов.

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее семерых пьяных дебоширов сняли с поездов, следовавших через Карелию.

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