Трех пьяных пассажиров сняли с поездов в Карелии

Нарушителям грозит до 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

К транспортным полицейским на станции Кемь, обратился начальник поезда сообщением "Мурманск-Вологда" с заявлением о том, что в одном из вагонов пассажиры нарушают общественный порядок.



Выяснилось, что 32-летний житель Архангельской области и 33-летний житель республики Коми находились в состоянии алкогольного опьянения и игнорировали требования поездной бригады.



А в поезде сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург" на станции в Сегеже выявлен пьяный 40-летний житель Свердловской области, на которого также жаловались попутчики.



Все правонарушителя сняты с поездов.



Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.



Ранее семерых пьяных дебоширов сняли с поездов, следовавших через Карелию.