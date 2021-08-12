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Трех подростков в Карелии, которые откатили с парковки чужой автомобиль, ждет суровое наказание

Новости. Криминал
13:17, 14 Августа 2021
фото: pixabay

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В Пудоже трое подростков вытолкали с парковки чужой автомобиль и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком расследует уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, подозреваемых в угоне.

По версии следствия, в июле в Пудоже подростки совершили угон автомобиля «ВАЗ», который был припаркован на улице. Один из подозреваемых сел за руль, а двое других привели автомобиль в движение руками, переместив его с места парковки.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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Комментарии

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udo
2021-08-14 14:34:39
Ничего вы не можете, бестолочи. Ни судить, ни формировать, ни наказывать человека. Пить, курить и воровать они сами быстро обучаются.(кир)
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