Трех подростков в Карелии, которые откатили с парковки чужой автомобиль, ждет суровое наказание

В Пудоже трое подростков вытолкали с парковки чужой автомобиль и стали фигурантами уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком расследует уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, подозреваемых в угоне.

По версии следствия, в июле в Пудоже подростки совершили угон автомобиля «ВАЗ», который был припаркован на улице. Один из подозреваемых сел за руль, а двое других привели автомобиль в движение руками, переместив его с места парковки.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.