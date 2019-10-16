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С начала 2019 года в республике зафиксировано всего 6 случаев привлечения к такой административной ответственности, сообщили в МВД Карелии.
За первые четыре дня октября трех жителей Карелии осудили за экстремизм. Двум из них назначены наказания в виде штрафов в размере 5 тысяч рублей, одному – 24 часа обязательных работ.
Данное правонарушение не является распространенным.
Полиция Карелии просит не допускать публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам. Такое поведение наказуемо как в реальной жизни, так и в сети.
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