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Новости. Общество
11:11, 16 Октября 2019
фото: ©ТАСС / Сергей Шлеюк

Трех жителей Карелии осудили за экстремизм

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С начала 2019 года в республике зафиксировано всего 6 случаев привлечения к такой административной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

За первые четыре дня октября трех жителей Карелии осудили за экстремизм. Двум из них назначены наказания в виде штрафов в размере 5 тысяч рублей, одному – 24 часа обязательных работ.

Данное правонарушение не является распространенным.

Полиция Карелии просит не допускать публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам. Такое поведение наказуемо как в реальной жизни, так и в сети.

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