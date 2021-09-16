Трехдневное голосование на выборах стартовало в Карелии

По всей республике 17 сентября в восемь утра открылись участки для голосования.

В Карелии началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму России и Законодательное собрание республики. Одновременно в нашем регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний. Так, жители Петрозаводска выбирают депутатов городского совета.

На территории Карелии открыты 462 избирательных участка. Кроме этого, 6 избирательных участков сформированы в местах временного пребывания граждан. Из них 4 участка – в медицинских учреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале в столице Карелии и на острове Кижи.



Напомним, в 2021 году голосование проходит в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.