Трехмесячный ребенок скончался в деревне по соседству с Карелией

Трагедия произошла 28 числа в Ленинградской области.

В воскресенье, 28 января, около 09.40, в службу «112» позвонила 32-летняя жительница деревни Касимово Всеволожского района.



Женщина рассказала, что в одном из домов на улице Тихая стало плохо трехмесячному мальчику.

По информации портала 47channel, ребенок перестал дышать. На место происшествия отправились врачи скорой помощи и полицейские. Однако спасти младенца не удалось.

Прибывшие медики констатировали смерть. Тело ребенка напраили в морг для выяснения обстоятельств гибели. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что ребенок рос в полной и благополучной семье, не состоявшей на учете в отделе по делам несовершеннолетних.