«Трейлер здоровья» едет в районы Карелии

Мобильный комплекс, где можно пройти экспресс-диагностику своего здоровья, будет в работать в районах Карелии.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике продолжается реализация социально-значимого проекта совместно с компанией STADA - «Трейлер здоровья: мобильная профилактика».

В мобильном комплексе можно пройти целый ряд исследований и экспресс-диагностику своего здоровья, в частности, пульсоксиметрию, антропометрию, измерение внутриглазного давления, тест с 6-минутной ходьбой, электрокардиографию, УЗИ, осмотр терапевта, консультацию кардиолога и эндокринолога.

Попасть на прием в «трейлер здоровья» можно по предварительной записи. Записаться можно в центральных районных больницах.

Всем желающим пройти обследование необходимо заранее сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюорографию, женщинам дополнительно потребуется осмотр врача-гинеколога.

Мобильные комплексы будут работать: 12-13 сентября в Сортавале, 15-16 – в Питкяранте, 18-19 сентября – в Кондопоге, 21 и 22 сентября – в Медвежьегорске. Время работы: с 9.00 до 18.00.

Организаторами акции в Карелии являются министерство здравоохранения, мединститут ПетрГУ, Городская поликлиника № 1, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики и компания STADA.