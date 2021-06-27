Треть всех расследованных в Карелии преступлений было совершено под воздействием алкоголя

В целом по сравнению с прошлым годом количество таких преступлений сократилось, сообщили в прокуратуре Карелии.

Треть всех расследованных с января по май 2021 года в Карелии преступлений были совершены под воздействием алкоголя — такую статистику приводит прокуратура республики.

За это же время правоохранительные органы Карелии зарегистрировали 338 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сократилось до 14 и число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения — всего такие преступления совершали 9 человек.