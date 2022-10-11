Треть жителей России ожидает роста уровня жизни в течение года

Почти каждый третий россиянин полагает, что в течение ближайшего года его уровень жизни станет выше.

Примерно каждый третий россиянин (30%) полагает, что в течение ближайшего года его уровень жизни станет выше, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Об этом сообщает «Интерфакс».



При этом каждый одиннадцатый житель страны (9%) уверен, что за указанный период его жизнь изменится в худшую сторону. Более трети сограждан (37%) не ждут лично для себя каких-либо изменений, отмечают социологи.



По данным ФОМ, почти каждый четвертый (24%) затрудняется оценить свои перспективы на ближайший год.



Опрос провели с 25 по 27 ноября среди полутора тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.