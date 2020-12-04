Третий день Международного онлайн-марафона "ParaFest live 2020" посвятили спорту

Сегодня проходит третий день Международного онлайн-марафона "ParaFest live 2020", в котором участвуют организации Петрозаводска.

Городской дом культуры подготовил для марафона тематические видеоролики на тему "Спорт-Культура", которые демонстрируются сегодня в рамках проекта.

В программе футбол, баскетбол, бокс, художественная гимнастика, занятия в сухом и классическом бассейнах, игра «Рыбаки и рыбки», цигун, флешмобы и оздоровительная физкультура. Среди участников – учреждения и общественные организации Петрозаводска, Кондопоги, Питкяранты, Беломорского и Калевальского районов.

Завтра организаторы приглашают на "Творческую волну".

Мероприятия фестиваля продлятся до 10 декабря на сайте Городского дома культуры. Также видеоролики ежедневно публикуются на его странице ВКонтакте.

Традиционный культурно-образовательный диалог в этом году проходит в онлайн-формате. Марафон организован в рамках проекта "Создание новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп" и программы приграничного сотрудничества "Карелия".