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Третьяковскую галерею затопило (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:30, 26 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Все экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве.

"В Третьяковской галерее на Крымском Валу, 10 из-за сильного дождя произошла протечка крыши. В данный момент все посетители Новой Третьяковки выведены из залов, все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

Уточняется, что "хранителем, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают всё необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства".

Всем эвакуированным посетителям, как уточнили в галерее, будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.

В галерее уточнили, что для посетителей закрыты выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", "Скульптор Александр Рукавишников", "Война", "Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

В среду столицу накрыл мощный ливень. 

© instagram.com/funeralmoscow

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