«Тревожная кнопка» спасла женщину в Петрозаводске от ее сына

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Петрозаводска, угрожавшего расправой своей матери.

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Женщина вызвала росгвардейцев из своей квартиры, нажав на «тревожную кнопку». Когда стражи порядка прибыли на место, она рассказала что ее сын вел себя агрессивно, пытался повредить имущество и угрожал ей физической расправой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Патруль Росгвардии задержал нарушителя и доставил его в отделение полиции.