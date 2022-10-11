«Тревожная кнопка» спасла женщину в Петрозаводске от ее сына

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Петрозаводска, угрожавшего расправой своей матери.
Об этом сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
Женщина вызвала росгвардейцев из своей квартиры, нажав на «тревожную кнопку». Когда стражи порядка прибыли на место, она рассказала что ее сын вел себя агрессивно, пытался повредить имущество и угрожал ей физической расправой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Патруль Росгвардии задержал нарушителя и доставил его в отделение полиции.
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