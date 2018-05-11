Групповое ДТП произошло на Кукковке

По теме
Загрузка...
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Петрозаводске.
На улице Ровио в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей, которые после удара вылетели на обочину, где врезались в припаркованный транспорт.
Как сообщают в МЧС, по предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Погибших нет.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Подробности случившегося выясняются.
По теме
Выбор читателей
06.05.2018, 22:11
07.05.2018, 15:37
04.05.2018, 06:40
07.05.2018, 12:16
06.05.2018, 13:53
Аналитика
Сегодня 13:52
Тема недели
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
Чтиво
10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
04.05.2018 10:09
Медиа
Сегодня 10:48
Комментарии