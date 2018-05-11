Групповое ДТП произошло на Кукковке

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Петрозаводске.

На улице Ровио в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей, которые после удара вылетели на обочину, где врезались в припаркованный транспорт.

Как сообщают в МЧС, по предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Погибших нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Подробности случившегося выясняются.