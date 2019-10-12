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Новости. Происшествия
11:00, 12 Октября 2019

Три автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии


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Авария случилась в Кондопожском районе республики, сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 11 октября в 20.30 на 584 км трассы 18-летний водитель "ВАЗ-211200" врезался в стоящий автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 48-летнего водителя-мужчины. От удара джип въехал в автомобиль KIA Сeed, которым управляла 38-летняя женщина.

 "В результате ДТП с травмами 18-летний водитель "ВАЗ-211200" был госпитализирован в ЦРБ г.Медвежьегорска. Обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательными на дороге, выбирать только безопасную скорость и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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