Три человека были травмированы в лобовом столкновении в центре Петрозаводска

Госавтоинспекторы карельской столицы сообщили подробности ДТП, которое произошло вечером в День народного единства.
В Госавтоинспекции Петрозаводска подробнее рассказали о жесткого ДТП в центре города.
ДТП произошло в понедельник, 4 ноября, в 21.38 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Там 21-летний водитель автомобиля ВАЗ — 2107 не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer. В результате отечественная автомашина и иномарка столкнулись.
В дорожной аварии травмы получили водитель автомобиля ВАЗ — 2107 и его 21-летний пассажир, а также 34-летний пассажир Mitsubishi.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, дорожное происшествие попало на запись камеры уличного видеонаблюдения компании «Сампо».
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