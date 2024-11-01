Три человека были травмированы в лобовом столкновении в центре Петрозаводска

Госавтоинспекторы карельской столицы сообщили подробности ДТП, которое произошло вечером в День народного единства.

В Госавтоинспекции Петрозаводска подробнее рассказали о жесткого ДТП в центре города.



ДТП произошло в понедельник, 4 ноября, в 21.38 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Там 21-летний водитель автомобиля ВАЗ — 2107 не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer. В результате отечественная автомашина и иномарка столкнулись.

В дорожной аварии травмы получили водитель автомобиля ВАЗ — 2107 и его 21-летний пассажир, а также 34-летний пассажир Mitsubishi.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, дорожное происшествие попало на запись камеры уличного видеонаблюдения компании «Сампо».