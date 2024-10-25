Лобовое столкновение произошло в центре Петрозаводска

Два автомобиля на полной скорости столкнулись на проспекте Ленина.

Жесткая авария произошла сегодня вечером, 4 ноября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске. Происшествие попало на камеру наблюдения компании «Сампо».

В 21.38 вечера там столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся во встречных направлениях. Один из них начинал поворот на улицу Куйбышева. В аварии, возможно, участвовал третий автомобиль — его могли задеть в момент удара.

После столкновения разбитые автомобили откатились на край перекрестка. На месте работали спасатели, медики и автоинспекторы. Подробности о пострадавших в ДТП уточняются.