Три человека погибли в сгоревших «Жигулях» в райцентре Карелии

В сегежском гараже произошел пожар в автомобиле, погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник, 21 февраля, в 13.25 сотрудники МЧС Карелии выезжали по тревоге к гаражному боксу у дома №39 по улице Спиридонова в Сегеже.



В кирпичном гараже загорелся автомобиль ВАЗ-2107. К моменту приезда огнеборцев пожар потух. Огонь уничтожил салон легковушки на площади один квадратный метр.



Погибли три человека. Причины трагедии выясняются, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального МЧС.