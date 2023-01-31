Три человека погибли в сгоревших «Жигулях» в райцентре Карелии

В сегежском гараже произошел пожар в автомобиле, погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.
Во вторник, 21 февраля, в 13.25 сотрудники МЧС Карелии выезжали по тревоге к гаражному боксу у дома №39 по улице Спиридонова в Сегеже.
В кирпичном гараже загорелся автомобиль ВАЗ-2107. К моменту приезда огнеборцев пожар потух. Огонь уничтожил салон легковушки на площади один квадратный метр.
Погибли три человека. Причины трагедии выясняются, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального МЧС.
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