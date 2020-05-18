Три человека скончались от пневмонии в Карелии за сутки

Число умерших от внебольничной пневмонии в республике за полтора месяца увеличилось до 46.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от внебольничной пневмонии. Умерли мужчина 1938 года рождения и женщина 1928 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Их тесты на COVID-19 были отрицательными.

Кроме того, как уже сообщалось, в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка 1936 года рождения c ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией, пишут в паблике оперштаба.

За сутки восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

С 1 апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 398 пациентов. 46 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее в Минздраве рассказали, как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса.