Закрытый гроб: как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса

В Минздраве Карелии рассказали, как правильно совершать обряд погребения человека, который умер от вирусной пневмонии или коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", существует Приказ Минздрава Карелии, изданный на основании постановления главного санитарного врача РФ, согласно которому тело умершего от вирусной инфекции обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Так же дезинфицируют мешки для умерших. Тело кладется в два мешка, а после в гроб. Гроб, как выяснилось, родственникам открывать нельзя.

Хоронить умершего от пневмонии можно в общем захоронении, но в присутствии сотрудника Роспотребнадзора. Могила должна быть обработана дезинфицирующими средствами, рассказали родные умершего от пневмонии.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 мая составляет 225 человек, умер за период пандемии один человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).