В Карелии выявлено 10 новых случаев Covid-19

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 225 человек.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 10 человек: девять – в Петрозаводске, один – в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в оперштабе.

Всего выздоровели 77 человек (+5 за сутки, в Петрозаводске и Беломорске).

Проведено 26651 исследований (+ 1097 за сутки).

На самокарантине находятся 5712 человек (-120 за сутки).

В местах обсервации – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 36,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 185,4 случая, по Северо-Западу – 136,7.