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С начала апреля в Карелии госпитализированы более 380 больных пневмонией

Новости. Общество
09:04, 17 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 8 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, число заболевших Covid-19 в Карелии на 17 мая составило 225 человек.

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