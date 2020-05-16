С начала апреля в Карелии госпитализированы более 380 больных пневмонией

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 8 человек.
По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 384 пациента, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.
Напомним, число заболевших Covid-19 в Карелии на 17 мая составило 225 человек.
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