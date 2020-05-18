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Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

Новости. Общество
09:05, 19 Мая 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Умерла 83-летняя жительница Сегежи, сообщили в оперштабе Карелии по коронавирусу.

В Карелии в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус. 

Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией.

Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Напомним, 11 мая в ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии.

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Комментарии

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Изя
2020-05-19 10:08:45
Экономику убили из-за короновируса , а людей пневмонией . Однако , полный бедлам в головах чиновников и разруха в медицине .
Парфенчиков ещё не ушёл в ОТСТАВКУ ????????????? :)
Никита
2020-05-19 09:30:10
Умирают от пневмонии и других болезней , короновирус присутствует при этом , но он не определяющий в исходе . Тогда и бороться надо с эпидемией пневмонии .
кир
2020-05-19 09:25:43
"Лишь бы день начинался и кончался тобой".(с) Изя, мы снова окружены. :)
Изя
2020-05-19 10:05:07
кир, Тут я тут )) Сам себя окружил идиотами , я то при чём ???))) …..держитесь там )))
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