Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

Умерла 83-летняя жительница Сегежи, сообщили в оперштабе Карелии по коронавирусу.

В Карелии в Госпитале для ветеранов войн скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус.



Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией.

Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Напомним, 11 мая в ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии.