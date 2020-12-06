Три человека в Карелии оштрафованы за унижение человеческого достоинства

По итогам ноября трое жителей Карелии привлечены к административной ответственности за пропаганду нацизма и унижение человеческого достоинства, сообщили в МВД Карелии.

Так виновным признан житель Костомукши, в отношении которого рассматривался административный материал о пропаганде нацизма. Ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей. Такой же штраф придется оплатить и жителю Сегежи, который привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение.

Петрозаводский городской суд рассмотрел административный материал об экстремизме в отношении жительницы Петрозаводска. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Всего в этом году к административной ответственности за экстремизм привлечено 47 жителей Карелии, в отношении которых было составлено 56 административных материалов.