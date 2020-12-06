Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал
Сегодня 12:32
Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с семьями, попавшими в трудную ситуацию 1
Сегодня 13:37
Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске
Сегодня 10:27
Государственнный совхоз в Карелии власти не смогли приватизировать, а теперь он делает успехи 8
Сегодня 09:54
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
Сегодня 15:40
В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно 2
06.12.2020 21:40
Глава Минздрава России предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19 10
Сегодня 10:14

Три человека в Карелии оштрафованы за унижение человеческого достоинства

Новости. Общество
16:54, 07 Декабря 2020
фото: ©pixabay
Загрузка...

По итогам ноября трое жителей Карелии привлечены к административной ответственности за пропаганду нацизма и унижение человеческого достоинства, сообщили в МВД Карелии.

Так виновным признан житель Костомукши, в отношении которого рассматривался административный материал о пропаганде нацизма. Ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей. Такой же штраф придется оплатить и жителю Сегежи, который привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение.

Петрозаводский городской суд рассмотрел административный материал об экстремизме в отношении жительницы Петрозаводска. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Всего в этом году к административной ответственности за экстремизм привлечено 47 жителей Карелии, в отношении которых было составлено 56 административных материалов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-07 17:34:46
За унижение людей, навязывая флаг с крестом, самобытным ничего не будет?
однозначно
2020-12-07 17:12:35
Дотряслись плакатиками на пеньке. Поделом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

Сегодня 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 2
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
Сегодня 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
Сегодня 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 11
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»