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Новости. Экономика
15:00, 29 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Три фирмы заявились на торги по строительству аэровокзала в Петрозаводске

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В аукционе на право заключения контракта на строительство нового аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" приняли участие три компании.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель главы Карелии Александр Чепик во время визита в аэропорт заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева.

"Подрядная организация на проведение работ будет определена по итогам проведения конкурсных процедур. По состоянию на 28 марта подано три заявки. Планируемые сроки на заключение госконтракта – с 15 по 22 апреля. Начальная цена контракта составляет 817,9 миллиона рублей", - сказал Чепик.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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zanoza
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