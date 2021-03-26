Три квартиры и два парковочных места по заниженной цене следователи посчитали взяткой Геннадию Боднарчуку

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, в том числе, по "квартирной взятке".

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении им взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". Эта история напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Здесь три года назад он построил жилой многоквартирный дом, в котором три квартиры и два парковочных места приобрела гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана. По данным следствия, все это недвижимое имущество досталось ей со скидкой на общую сумму не менее 6,5 миллионов рублей. Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО "Тонус" содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию.

Поскольку, считает следствие, три квартиры и два парковочных места гражданской супруге Боднарчука достались по явно заниженной цене, Следком рассматривает это как взятку со стороны пока "неустановленных лиц ООО "Тонус" самому председателю Петросовета. Между тем, задержанный сотрудниками УФСБ и Следкома Карелии 17 ноября прошлого года и почти двое суток содержавшийся в ИВС петрозаводской полиции Белуга, свою вину в даче взятки Боднарчуку не признает. По нашей информации, на допросе он заявил, что вправе продавать построенные им квартиры кому угодно и за какую угодно цену.

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