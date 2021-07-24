Три новых лесных пожара обнаружены на севере Карелии

Новые возгорания в лесной зоне зарегистрированы в Калевальском районе.

Об этом сообщил организатор добровольцев в Калевальском районе Алексей Головинкин.

«Вчера после облета, были выявлены три новых возгорания в лесной зоне (авиазоны) Калевальского района, площадью 1 га, 4 га и 1 га. На тушении уже работают силы авиаотделения и центрального лесничества Калевальского района, выдвинулись работники арендатора ООО «КСК»», - пишет Головинкина на своей странице в соцсети.

Напомним, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 25 июля, в Карелии действует 21 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 064 гектар.