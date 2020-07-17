Три пассажира автобуса пострадали при ДТП в Петрозаводске

Столкновение маршрутки с автомобилем произошло на Лососинском шоссе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 17 июля в 15:15 у дома №38, корпус 1, по Лососинскому шоссе 58-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ, выполняющего регулярный маршрут по городу, при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно без изменения направления движения автомобилю Mercedes-Benz. Автобус столкнулся с легковушкой, за рулем которого находился 25-летний водитель

В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобуса - 61-летняя женщина, 17-летняя девушка и 9-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее иномарка влетела в бетонный столб на трассе в Карелии.