Три педагога из Петрозаводска вошли в список лучших в стране преподавателей детских школ искусств

Те, кого отметили высоким званием, получат премии в полмиллиона рублей.

Как сообщила в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова, городские муниципальные учреждения дополнительного образования были неоднократно отмечены на федеральном уровне. «И вот — у города новые победы!», — поделилась градоначальница.

По ее словам, три педагога вошли в список лучших в стране преподавателей детских школ искусств:

— Ольга Габукова, преподаватель отдела «Музыкальный фольклор» Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева;

— Ольга Романова, преподаватель по классу скрипки Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова;

— Анна Соловьева, преподаватель по классу домры Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова.

Конкурс проводил федеральный Минкульт. Те, кого отметили высоким званием, получат премии, учрежденные Президентом страны в 2022 году — полмиллиона рублей. Это заслуженная награда!

Уважаемые Ольга Сергеевна, Ольга Александровна и Анна Ивановна, искренне вас поздравляю! Ваш труд неоценим!

— написала мэр карельской столицы.