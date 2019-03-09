Три пожара произошло в Карелии в Международный женский день

В пятницу, 8 марта, брандмейстеры привлекались для ликвидации трех пожаров.

Самый серьезный из них произошел в поселке Матросы в жилом доме на улице Норикская.

Кроме того, огнеборцы выезжали для ликвидации возгораний в частном гараже в Сортавале, а также в пластиковом контейнере на улице Белорусской в Петрозаводске.