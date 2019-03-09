Жилой дом сгорел в поселке Матросы вечером в пятницу

В Пряжинском районе пожар уничтожил жилой дом, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 19.19. На место происшествия выехали четыре единицы техники и расчет из 16 человек.

Пожар был ликвидирован в 22.23. Спасти здание не удалось, дом полностью сгорел.

Как уточнили в МЧС, на пожаре никто не погиб и не пострадал.